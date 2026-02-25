Concert Hapy, music for the soul La petite scène Montélimar

Concert Hapy, music for the soul

La petite scène 3 rue de Mai Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Enfants, étudiants, demandeurs d’emploi,…

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 21:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Hapy nous propose son univers futuriste, rythmé et mélodieux pour un set à couleur électro-acoustique avec ses machines, sa guitare et une voix qui navigue dans les nuages.

.

La petite scène 3 rue de Mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 82 98 la.petite.scene@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hapy brings us his futuristic, rhythmic and melodious universe for an electro-acoustic set with machines, guitar and a voice that sails in the clouds.

L’événement Concert Hapy, music for the soul Montélimar a été mis à jour le 2026-02-25 par Montélimar Tourisme Agglomération