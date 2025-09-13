Concert Hardcore Metal Le Valhalla Ifs

Le Valhalla accueille le samedi 13 septembre 2025 une soirée d’exception dédiée au hardcore et au métal. Trois groupes viendront enflammer la scène PRIMAL AGE, figure incontournable de la scène hardcore européenne depuis les années 90, TAOS, formation normande alliant chant en français et riffs acérés, et WAYS, groupe explosif naviguant entre métal alternatif et post-hardcore.

Avec une énergie brute et des performances scéniques intenses, cette soirée promet d’être l’un des grands rendez-vous musicaux de la rentrée en Normandie.

INFOS PRATIQUES

Date samedi 13 septembre 2025 20h30

Lieu Le Valhalla 992 route de Falaise, 14123 Ifs (à 10 minutes de Caen)

Entrée payante 8€ (prévente 6€ uniquement sur place au Valhalla, pas de vente internet. Jusqu’au 06/09/25)

Enfants et chiens bienvenus.

Bar, restauration, lancer de haches, tatouage sur place.

Une occasion unique de vivre une soirée métal authentique dans une ambiance conviviale et festive, au cœur du Valhalla, bar viking de lancer de haches. .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

English : Concert Hardcore Metal

On Saturday, September 13, 2025, Valhalla hosts an exceptional evening of hardcore and metal. Three bands will set the stage alight: PRIMAL AGE, a key figure on the European hardcore scene since the 90s, TAOS, a band from Normandy combining French vocals and riffs.

German : Concert Hardcore Metal

Am Samstag, dem 13. September 2025, findet im Walhalla ein außergewöhnlicher Abend statt, der dem Hardcore und Metal gewidmet ist. Drei Bands werden die Bühne zum Beben bringen: PRIMAL AGE, seit den 90er Jahren eine feste Größe in der europäischen Hardcore-Szene, TAOS, eine Band aus der Normandie, die französischen Gesang mit harten Riffs verbindet.

Italiano :

Sabato 13 settembre 2025, il Valhalla ospiterà una serata eccezionale di hardcore e metal. Tre band infiammeranno il palco: i PRIMAL AGE, figura chiave della scena hardcore europea fin dagli anni ’90, i TAOS, band della Normandia che unisce voce e riff francesi.

Espanol :

El sábado 13 de septiembre de 2025, Valhalla acogerá una velada excepcional de hardcore y metal. Tres bandas iluminarán el escenario: PRIMAL AGE, figura clave de la escena hardcore europea desde los años 90, TAOS, banda de Normandía que combina voces y riffs franceses.

