Concert Harisson Swing, Rue Tanguy Du Châtel Ploudalmézeau

Concert Harisson Swing

Rue Tanguy Du Châtel Centre culturel l’Arcadie Ploudalmézeau Finistère

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Harisson Swing s’évertue depuis 2014 à faire danser les corps et serrer les cœurs grâce à son détonant mélange de Swing, de Chanson et de Jazz manouche !

Les << Harisson offrent à leur public un cocktail aux saveurs manouches. Ces cinq bretons nous invitent à chavirer entre valses, swing et chansons. Populaires, romantiques, humoristiques et parfois caustiques, leurs histoires dévoilent un regard teinté de nostalgie festive ! Maël DAGORNE chant, guitare, saxophone Brieuc LARGY Guitare, chœurs Alban SCHÄFER guitare, chœurs Pierre-Olivier COCHET contrebasse, chœurs Oscar MANNONI batterie, chœurs Dans le cadre du festival La Caravane des Musique du Monde .

L’événement Concert Harisson Swing Ploudalmézeau a été mis à jour le 2025-12-23 par OT IROISE BRETAGNE