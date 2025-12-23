Concert Harisson Swing, Rue Tanguy Du Châtel Ploudalmézeau
Rue Tanguy Du Châtel Centre culturel l’Arcadie Ploudalmézeau Finistère
Début : 2026-01-31 20:00:00
Harisson Swing s’évertue depuis 2014 à faire danser les corps et serrer les cœurs grâce à son détonant mélange de Swing, de Chanson et de Jazz manouche !
Les << Harisson offrent à leur public un cocktail aux saveurs manouches. Ces cinq bretons nous invitent à chavirer entre valses, swing et chansons. Populaires, romantiques, humoristiques et parfois caustiques, leurs histoires dévoilent un regard teinté de nostalgie festive ! Maël DAGORNE chant, guitare, saxophone Brieuc LARGY Guitare, chœurs Alban SCHÄFER guitare, chœurs Pierre-Olivier COCHET contrebasse, chœurs Oscar MANNONI batterie, chœurs Dans le cadre du festival La Caravane des Musique du Monde . Rue Tanguy Du Châtel Centre culturel l'Arcadie Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 00 38 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
