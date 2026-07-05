AGENDA · Guerlédan
Concert Harley and the lovers Bar L’Embuscade Guerlédan
vendredi 21 août 2026 · Bar L'Embuscade · Guerlédan
Informations pratiques
Guerlédan
Concert Harley and the lovers
Bar L’Embuscade 3, rue du centre Guerlédan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Pour la saison estivale, l’Embuscade vous propose une programmation musicale. Concert avec Harley and the lovers, rockbilly music. .
Bar L’Embuscade 3, rue du centre Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 51 37
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English :
L’événement Concert Harley and the lovers Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme Bretagne Centre
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