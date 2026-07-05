Concert Harley and the lovers Bar L’Embuscade Guerlédan

Informations pratiques

Guerlédan

Concert Harley and the lovers

Bar L’Embuscade 3, rue du centre Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Pour la saison estivale, l’Embuscade vous propose une programmation musicale. Concert avec Harley and the lovers, rockbilly music. .

Bar L’Embuscade 3, rue du centre Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 51 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Harley and the lovers Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme Bretagne Centre