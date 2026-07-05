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AGENDA · Guerlédan

Concert Harley and the lovers Bar L’Embuscade Guerlédan

vendredi 21 août 2026 · Bar L'Embuscade · Guerlédan

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Bar L'Embuscade
Adresse
3, rue du centre
Ville
22530 Guerlédan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Guerlédan

Concert Harley and the lovers

Bar L’Embuscade 3, rue du centre Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Pour la saison estivale, l’Embuscade vous propose une programmation musicale. Concert avec Harley and the lovers, rockbilly music.   .

Bar L’Embuscade 3, rue du centre Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 51 37 

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English :

L’événement Concert Harley and the lovers Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de tourisme Bretagne Centre

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