Concert Harmonica & Guitares Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Concert Harmonica & Guitares
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 16:30:00
2026-03-28
Concert harmonica & guitares par Yvon Puzenat et ses invités. .
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr
