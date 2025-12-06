Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert harmonie de Corbigny Magny-Lormes samedi 6 décembre 2025.

Concert harmonie de Corbigny

église Magny-Lormes Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-06 17:30:00
fin : 2025-12-06 20:00:00

samedi 6 décembre à 17h30 Eglise de Magny Lormes
Musiques animées. Musique de films d’animation   .

église Magny-Lormes 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   harmoniedecorbigny@orange.fr

