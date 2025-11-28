Concert Harmonie des 3 Vals et Choeur Evasion Saint-Savinien
salle multiloisir Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
gratuit moins de 16 ans
Vendredi 28 novembre à 21h aura lieu le concert traditionnel de la Ste Cécile
avec le Chœur Evasion de St Savinien et l’orchestre de l’Harmonie des 3 Vals.
Un programme riche et varié décliné en trois séquences
salle multiloisir Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 58 47 48
English :
On Friday 28 November at 9pm, the traditional Saint Cecilia concert will take place
with the Evasion choir from St Savinien and the orchestra of the Harmonie des 3 Vals.
A rich and varied programme divided into three sequences:
German :
Am Freitag, den 28. November um 21 Uhr findet das traditionelle Konzert der Ste Cécile statt
mit dem Ch?ur Evasion aus St Savinien und dem Orchester der Harmonie des 3 Vals.
Ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm, das in drei Sequenzen aufgeteilt ist:
Italiano :
Venerdì 28 novembre, alle 21.00, si terrà il tradizionale concerto di Santa Cecilia
con la Ch’ur Evasion di St Savinien e l’orchestra dell’Harmonie des 3 Vals.
Un programma ricco e variegato suddiviso in tre sequenze:
Espanol :
El viernes 28 de noviembre, a las 21:00 horas, se celebrará el tradicional concierto de Santa Cecilia
con la Ch?ur Evasion de St Savinien y la orquesta de la Harmonie des 3 Vals.
Un programa rico y variado dividido en tres secuencias:
