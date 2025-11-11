Concert Harmonie des Chaprais A table ! Rue de Champenâtre Besançon

A table !

Pour ce programme, l’Harmonie des Chaprais met les petits plats dans les grands. Son chef, Mathieu Guilain, vous proposera ses meilleurs morceaux soupe aux choux, ratatouille et salade de fruits seront notamment au menu.

De quoi régaler les papilles comme les oreilles. Entrée libre mais réservation conseillée sur helloasso.com .

Rue de Champenâtre Gymnase de THISE Besançon 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 69 34 92 contact@harmonie-chaprais-besancon.org

