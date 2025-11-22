Concert Harmonie des Chaprais A table ! Rue Bellevue Châtillon-le-Duc

Concert Harmonie des Chaprais A table !

Rue Bellevue Centre Bellevue de Châtillon -Le -Duc Châtillon-le-Duc Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

A table !

Pour ce programme, l’Harmonie des Chaprais met les petits plats dans les grands. Son chef, Mathieu Guilain, vous proposera ses meilleurs morceaux soupe aux choux, ratatouille et salade de fruits seront notamment au menu.

De quoi régaler les papilles comme les oreilles. Entrée libre mais réservation conseillée sur helloasso.com .

Rue Bellevue Centre Bellevue de Châtillon -Le -Duc Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 69 34 92 contact@harmonie-chaprais-besancon.org

