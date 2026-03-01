Concert Harmonie et choeur

12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

L’Orchestre d’Harmonie de Riedisheim vous invite à partager un moment musical plein d’émotions à l’occasion d’un concert qui mettra à l’honneur quelques perles de son répertoire. Forte de ses 140 ans d’histoire, cette formation dynamique, dirigée par Benoît Poly, continue de faire vivre la tradition des orchestres d’harmonie tout en cherchant sans cesse à surprendre son public.

La première partie du concert prendra une couleur résolument lyrique grâce à une collaboration étroite avec la professeure de chant Aude Rothenburger. Vous pourrez notamment entendre l’Ave Maria de Mascagni, interprété par la soliste, avant de découvrir la Missa Brevis de Jakob de Haan, portée par le chœur des élèves de sa classe de chant. Pour l’occasion, plusieurs écoles de chant pour adultes venues d’Ensisheim, Guebwiller, Cernay et Riedisheim uniront leurs voix.

Le programme se poursuivra avec des œuvres plus évocatrices et descriptives, telles que Alpina Fanfare ou encore le quatrième mouvement du Mont Saint-Michel, qui vous invitera à laisser votre regard et votre imagination voyager.

Le concert réservera également une création originale un solo de percussions pour marimba et claviers extrait d’une œuvre de Frédéric Unterfinger, spécialement écrite pour l’orchestre et son chef Benoît Poly, lui-même percussionniste professionnel.

Enfin, la soirée s’achèvera dans l’atmosphère envoûtante du Fantôme de l’Opéra. Un final plein de mystère pour prolonger la magie de ces mélodies bien au-delà du concert. .

12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 25 66 31 joachim.trogolo@uepal.fr

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L’événement Concert Harmonie et choeur Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace