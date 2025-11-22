Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert • Harmonie la Semeuse Espace Chambon Cusset

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

L’Harmonie La Semeuse de Cusset organise un concert autour de la trompette le samedi 22 novembre 2025 à l’Espace Chambon. Entrée Libre.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   harmonie-cusset@hotmail.com

English :

Harmonie La Semeuse de Cusset is organizing a trumpet concert on Saturday November 22, 2025 at Espace Chambon. Free admission.

German :

Die Harmonie La Semeuse de Cusset organisiert am Samstag, den 22. November 2025, im Espace Chambon ein Konzert rund um die Trompete. Freier Eintritt.

Italiano :

L’Harmonie La Semeuse de Cusset organizza un concerto di tromba sabato 22 novembre 2025 all’Espace Chambon. Ingresso libero.

Espanol :

La Harmonie La Semeuse de Cusset organiza un concierto de trompeta el sábado 22 de noviembre de 2025 en el Espace Chambon. Entrada gratuita.

