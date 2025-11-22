Concert • Harmonie la Semeuse Espace Chambon Cusset
Concert • Harmonie la Semeuse Espace Chambon Cusset samedi 22 novembre 2025.
Concert • Harmonie la Semeuse
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
L’Harmonie La Semeuse de Cusset organise un concert autour de la trompette le samedi 22 novembre 2025 à l’Espace Chambon. Entrée Libre.
.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes harmonie-cusset@hotmail.com
English :
Harmonie La Semeuse de Cusset is organizing a trumpet concert on Saturday November 22, 2025 at Espace Chambon. Free admission.
German :
Die Harmonie La Semeuse de Cusset organisiert am Samstag, den 22. November 2025, im Espace Chambon ein Konzert rund um die Trompete. Freier Eintritt.
Italiano :
L’Harmonie La Semeuse de Cusset organizza un concerto di tromba sabato 22 novembre 2025 all’Espace Chambon. Ingresso libero.
Espanol :
La Harmonie La Semeuse de Cusset organiza un concierto de trompeta el sábado 22 de noviembre de 2025 en el Espace Chambon. Entrada gratuita.
L’événement Concert • Harmonie la Semeuse Cusset a été mis à jour le 2025-09-22 par Vichy Destinations