Concert « Harmonie Lyre d’Alliez », Halle, Lévignac
Concert « Harmonie Lyre d’Alliez », Halle, Lévignac vendredi 12 juin 2026.
Concert « Harmonie Lyre d’Alliez » Vendredi 12 juin, 19h00 Halle Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00
L’association « Lyre d’Alliez » de Mondonville organise un concert sous la Halle le vendredi 12 juin 2026 à partir de 21h00.
Restauration possible à partir de 19h00 autour de la Halle.
Entrée gratuite.
Halle Place de la Halle 31530 Lévignac Lévignac 31530 Haute-Garonne Occitanie
Concert sous la Halle Concert musique