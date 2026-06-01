Concert « Harmonie Lyre d’Alliez », Halle, Lévignac

Concert « Harmonie Lyre d’Alliez » Vendredi 12 juin, 19h00 Halle Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T23:00:00+02:00

L’association « Lyre d’Alliez » de Mondonville organise un concert sous la Halle le vendredi 12 juin 2026 à partir de 21h00.

Restauration possible à partir de 19h00 autour de la Halle.

Entrée gratuite.

Halle Place de la Halle 31530 Lévignac Lévignac 31530 Haute-Garonne Occitanie

Concert sous la Halle Concert musique