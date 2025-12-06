Concert Harmonie Pannetier Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Concert Harmonie Pannetier

Montjean-sur-Loire Centre culturel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06 2025-12-07

Venez profiter d’un moment hors du temps avec un concert de l’harmonie Pannetier à Mauges-sur-Loire.

L’harmonie Pannetier vous invite à un grand voyage musical à travers des paysages sonores contrastés, mêlant lyrisme, énergie et émotion. De la poésie intimiste aux envolées grandioses, ce programme explore toutes les couleurs de l’harmonie moderne, entre traditions revisitées et créations inspirées.

Porté par la richesse des timbres et la passion des musiciens, ce concert célèbre la puissance évocatrice de la musique et joie de jouer ensemble. Un moment de partage et d’évasion à ne pas manquer!

Tarif libre .

English :

Come and enjoy a moment out of time with a concert by the Pannetier band in Mauges-sur-Loire.

German :

Genießen Sie einen Moment außerhalb der Zeit mit einem Konzert der Harmonie Pannetier in Mauges-sur-Loire.

Italiano :

Venite a godervi un momento fuori dal tempo con il concerto della banda Pannetier a Mauges-sur-Loire.

Espanol :

Venga a disfrutar de un momento fuera del tiempo con un concierto de la banda de viento de Pannetier en Mauges-sur-Loire.

