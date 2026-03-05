Concert Harmonie Sortilège à Saint-Hilaire-La-Palud Saint-Hilaire-la-Palud
Concert Harmonie Sortilège à Saint-Hilaire-La-Palud
35 Route de Niort Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
L’Harmonie Sortilège et ses musiciens vous proposent un programme autour du mouvement lors de
cette nouvelle saison printanière !
Le samedi 28 mars 2026 à 20h30 Salle des Fêtes Saint-Hilaire-la-Palud (79)
Le programme du concert
– Four excerpts from Gayaneh A. Khatchaturian, arr. W. Van Der Beek
– Utopia J. Dufort
– Cumbre Alta O. Navarro
– Highlights from Riverdance B. Wheelan, arr. J. de Meij
– Rabbi Jacob V. Cosma
Concerts à libre participation sans réservation. Il est donc conseillé d’arriver 15 minutes avant le
début de la représentation pour bénéficier des meilleures places. .
35 Route de Niort Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 84 34 53 harmonie.sortilege@gmail.com
