Concert HARMONIES DE PÂQUES Thourotte

Concert HARMONIES DE PÂQUES

21 Ter Avenue d’Austerlitz Thourotte Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Samedi 4 avril 2026, à 20h30, au Complexe Polyvalent Edouard Pinchon de THOUROTTE, l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte proposera son Concert “HARMONIES DE PÂQUES”, avec en Invité d’Honneur, l’Orchestre de l’Amicale d’Orvillers-Sorel (60) DEUX ORCHESTRES pour UN CONCERT aux Couleurs Musicales variées !

Cette année, commencez votre week-end de Pâques en musique, porté par des mélodies qui s’ouvriront comme les premières fleurs du printemps. Les 40 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte, dirigés par Benoît Basserie, partageront donc la scène avec les 30 musiciens de l’Amicale d’Orvillers-Sorel, placés sous la direction de Jimmy TILLIER.

Un rendez-vous musical riche, chaleureux et haut en couleurs pour célébrer Pâques en Harmonie !

Réservations en ligne https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-thourotte/evenements/concert-harmonies-de-paques

Le Samedi 4 avril 2026, à 20h30, au Complexe Polyvalent Edouard Pinchon de THOUROTTE, l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte proposera son Concert “HARMONIES DE PÂQUES”, avec en Invité d’Honneur, l’Orchestre de l’Amicale d’Orvillers-Sorel (60) DEUX ORCHESTRES pour UN CONCERT aux Couleurs Musicales variées !

Cette année, commencez votre week-end de Pâques en musique, porté par des mélodies qui s’ouvriront comme les premières fleurs du printemps. Les 40 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte, dirigés par Benoît Basserie, partageront donc la scène avec les 30 musiciens de l’Amicale d’Orvillers-Sorel, placés sous la direction de Jimmy TILLIER.

Un rendez-vous musical riche, chaleureux et haut en couleurs pour célébrer Pâques en Harmonie !

Réservations en ligne https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-thourotte/evenements/concert-harmonies-de-paques .

21 Ter Avenue d’Austerlitz Thourotte 60150 Oise Hauts-de-France +33 6 86 30 67 41 orchestre.harmonie.thourotte@orange.fr

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English :

On Saturday, April 4, 2026, at 8:30 pm, at the Complexe Polyvalent Edouard Pinchon in THOUROTTE, the Orchestre d’Harmonie de Thourotte will present its HARMONIES DE PÂQUES concert, with the Orchestre de l’Amicale d’Orvillers-Sorel (60) as Guest of Honor: TWO ORCHESTRAS for A CONCERT of varied musical colors!

This year, start your Easter weekend with music, carried by melodies that will open like the first flowers of spring. The 40 musicians of the Orchestre d’Harmonie de Thourotte, conducted by Benoît Basserie, will share the stage with the 30 musicians of the Amicale d’Orvillers-Sorel, under the direction of Jimmy TILLIER.

A rich, warm and colorful musical rendez-vous to celebrate Easter in Harmony!

Online reservations: https://www.helloasso.com/associations/orchestre-d-harmonie-de-thourotte/evenements/concert-harmonies-de-paques

L’événement Concert HARMONIES DE PÂQUES Thourotte a été mis à jour le 2026-03-22 par Oise Tourisme