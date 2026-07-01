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AGENDA · Neuilly-le-Réal

Concert Harmonium et ensemble vocal Place de l’église Neuilly-le-Réal

jeudi 30 juillet 2026 · Place de l'église · Neuilly-le-Réal

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
Eglise Saint Julien
Ville
03340 Neuilly-le-Réal
Département
Allier
Tarif

Neuilly-le-Réal

Concert Harmonium et ensemble vocal

Place de l’église Eglise Saint Julien Neuilly-le-Réal Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Concert exceptionnel de Jean-Luc PERROT (Harmonium) et de l’ensemble vocal INTERMEZZO, organisé par les associations NHD (Neuilly Hier et Demain) et Réveil de l’harmonium en Bourbonnais.
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Place de l’église Eglise Saint Julien Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   neuillyhieretdemain@gmail.com

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English :

A special concert featuring Jean-Luc PERROT (harmonium) and the INTERMEZZO vocal ensemble, organized by the associations NHD (Neuilly Hier et Demain) and Réveil de l’harmonium en Bourbonnais.

L’événement Concert Harmonium et ensemble vocal Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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