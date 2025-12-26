Concert Harpa, avenue du 43 eme Régiment Caen

Concert Harpa

avenue du 43 eme Régiment La Yourte Parc Claude Decaen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Le contrebassiste Arnault Cuisiner s’est fait l’instigateur d’une rencontre comme il y en a peu, en attirant à ses côtés deux musiciens compositeurs et improvisateurs qui n’avaient tout simplement jamais joué ensemble le saxophoniste-clarinettiste Matthieu Donarier et le guitariste Paul Jarret. Tout est parti d’une invitation à jouer le jeu le plus simple, tant apprécié des musiciens au long cours imaginer ensemble un répertoire où l’on peut tout apporter, compositions personnelles, pièces d’autres compositeurs, joies de l’instant. Une sorte d’album photo partagé, un itinéraire de voyage inhabituel plein de surprises et de détours. Et tout de suite, une série de concerts a fait prendre corps à ce groupe autoproclamé. Ces trois-là se rencontrent pour l’amour du son, pour une certaine idée des beautés fugaces qui traversent parfois la musique, pour l’écoute. Pour le plaisir qu’on éprouve à tout se permettre, à se pencher ensemble sur des poèmes et à les faire vivre. Un trio rare au son orchestral, large et plein de finesses, qui déploie ses ailes dans une sereine puissance collective.

Arnault Cuisinier contrebasse

Paul Jarret guitare

Matthieu Donarier saxophones & clarinette .

avenue du 43 eme Régiment La Yourte Parc Claude Decaen Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

English : Concert Harpa

Double bassist Arnault Cuisiner was the instigator of an encounter like few others, bringing together two composers and improvisers who had simply never played together before: saxophonist/clarinettist Matthieu Donarier and guitarist Paul Jarret.

L’événement Concert Harpa Caen a été mis à jour le 2025-12-23 par OT Caen la Mer