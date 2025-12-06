Concert Harpe Celtique Tulette
Concert Harpe Celtique Tulette samedi 6 décembre 2025.
Concert Harpe Celtique
Eglise Tulette Drôme
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Récital de harpe celtique par Flora Francescut.
Harpiste mais aussi chanteuse, autrice et compositrice, elle propose des airs anglais, écossais, irlandais, bretons.
Eglise Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 52 04 07 47 associationtulettissime@gmail.com
English :
Celtic harp recital by Flora Francescut.
A harpist as well as a singer, songwriter and composer, she performs English, Scottish, Irish and Breton tunes.
German :
Keltischer Harfenabend mit Flora Francescut.
Als Harfenspielerin, aber auch als Sängerin, Autorin und Komponistin bietet sie englische, schottische, irische und bretonische Melodien.
Italiano :
Recital di arpa celtica di Flora Francescut.
Arpista, ma anche cantante, autrice e compositrice, esegue brani inglesi, scozzesi, irlandesi e bretoni.
Espanol :
Recital de arpa celta a cargo de Flora Francescut.
Arpista, cantautora y compositora, interpreta melodías inglesas, escocesas, irlandesas y bretonas.
