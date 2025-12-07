CONCERT HARPE ET VOIX

Sète Hérault

Assistez à un concert envoûtant à Sète, où la harpe et la voix s’unissent pour vous offrir un voyage musical du baroque à nos jours.Laissez-vous porter par la grâce de la harpe, tantôt délicate, tantôt éclatante, et par la voix chaleureuse et expressive de l’interprète. Ensemble, les artistes vous feront traverser les époques, de la sobriété élégante du baroque aux mélodies contemporaines pleines d’émotion.Ce duo d’exception vous promet un moment suspendu, entre raffinement, poésie et virtuosité, dans le cadre unique et inspirant de Sète, cité de lumière et de culture.Un rendez-vous musical à ne pas manquer, pour les amoureux de la musique et de la beauté des sons. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 03 08 98 40 contact@recreation-sete.fr

English :

Join us for a spellbinding concert in Sète, where harp and voice come together for a musical journey from the Baroque to the present day.

German :

Erleben Sie ein fesselndes Konzert in Sète, bei dem die Harfe und die Stimme eine musikalische Reise vom Barock bis in die Gegenwart unternehmen.

Italiano :

Unisciti a noi per un concerto incantato a Sète, dove l’arpa e la voce si uniscono per condurti in un viaggio musicale dal Barocco ai giorni nostri.

Espanol :

Acompáñenos en un concierto hechizante en Sète, donde el arpa y la voz se combinan para llevarle en un viaje musical desde el Barroco hasta nuestros días.

