Concert harpe & voix « De la mer Noire à la mer Egée » Le CulThurel Lons-le-Saunier Samedi 28 juin, 20h30 Participation libre et consciente

Maëlle Duchemin chante des chants de Turquie, de Grèce et de Bulgarie et joue aussi ses compositions à la harpe

Maëlle crée un univers poétique autour des chants traditionnels de la mer Noire à la Mer Egée. Elle puise principalement son inspiration dans les répertoires de Turquie, de Grèce et de Bulgarie, incluant aussi des compositions personnelles. Traversant les territoires dans la peau d’une rêveuse, elle parcourt ces traditions orales qui évoquent siècles après siècles la même humanité.

Elle accompagne les chants de sa harpe à leviers avec des arrangements créatifs, naviguant entre harmonisation et modalité, tout en laissant une grande place à l’accompagnement rythmique. Lorsque les sons continus viennent à manquer, c’est la vielle à roue qui prend le relai, comme soutien au chant, ouvrant une porte vers d’autres couleurs et textures sonores.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-28T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-28T22:00:00.000+02:00

Le CulThurel 39000 Lons-Le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura