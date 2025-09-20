Concert harpe voix et violon Rue Saint-Golven Taupont
Concert harpe voix et violon Rue Saint-Golven Taupont samedi 20 septembre 2025.
Concert harpe voix et violon
Rue Saint-Golven Chapelle Saint Golven Taupont Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
L’ Association Choeur en Lumière organise un concert en trio harpe, voix et violon dans la très jolie chapelle Saint- Golven. Un chapeau est laissé en entrée et en sortie, chacun donne ce qui lui semble juste et possible. A 18h. .
Rue Saint-Golven Chapelle Saint Golven Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 6 14 39 11 52
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert harpe voix et violon Taupont a été mis à jour le 2025-09-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande