Concert harpes Celtiques Eglise Saint Maurice Gujan-Mestras

Concert harpes Celtiques

Eglise Saint Maurice 18 Avenue de l’Église Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Au profit des chiens d’aveugle. .

Eglise Saint Maurice 18 Avenue de l’Église Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 89 21 40

