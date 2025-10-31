Concert harpes Celtiques Eglise Saint Maurice Gujan-Mestras
Concert harpes Celtiques Eglise Saint Maurice Gujan-Mestras dimanche 14 décembre 2025.
Eglise Saint Maurice 18 Avenue de l’Église Gujan-Mestras Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-14
Au profit des chiens d’aveugle. .
