Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert harpes Celtiques Eglise Saint Maurice Gujan-Mestras

Concert harpes Celtiques

Concert harpes Celtiques Eglise Saint Maurice Gujan-Mestras dimanche 14 décembre 2025.

Concert harpes Celtiques

Eglise Saint Maurice 18 Avenue de l’Église Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Au profit des chiens d’aveugle.   .

Eglise Saint Maurice 18 Avenue de l’Église Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 89 21 40 

English : Concert harpes Celtiques

German : Concert harpes Celtiques

Italiano :

Espanol : Concert harpes Celtiques

L’événement Concert harpes Celtiques Gujan-Mestras a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Gujan-Mestras