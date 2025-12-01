Concert Harpes & voix Bibliothèque Au coin d’un livre Évran
Concert Harpes & voix Bibliothèque Au coin d’un livre Évran mercredi 10 décembre 2025.
Concert Harpes & voix
Bibliothèque Au coin d’un livre 17 Rue de la Libération Évran Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 18:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Le rituel du Loup
Myrdhin et Elisa
Inspirés par la poésie d’Angèle Vannier, Myrdhin et Elisa ont élaboré un récital associant harpes celtiques et poésie.
Elisa Nicotra proposera après le concert une courte présentation de son roman fantastique La Harpe d’Os .
Réservation conseillée par téléphone ou par mail. .
Bibliothèque Au coin d’un livre 17 Rue de la Libération Évran 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 53 33
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Harpes & voix Évran a été mis à jour le 2025-11-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme