Concert Harpes & voix Bibliothèque Au coin d’un livre Évran

Concert Harpes & voix

Bibliothèque Au coin d’un livre 17 Rue de la Libération Évran Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Le rituel du Loup

Myrdhin et Elisa

Inspirés par la poésie d’Angèle Vannier, Myrdhin et Elisa ont élaboré un récital associant harpes celtiques et poésie.

Elisa Nicotra proposera après le concert une courte présentation de son roman fantastique La Harpe d’Os .

Réservation conseillée par téléphone ou par mail. .

