Concert Hasparren samedi 7 février 2026.
Place de l'église Hasparren Pyrénées-Atlantiques
2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Venez chantez avec le choeur de la Pena Idiak durant le marché du carnaval à Hasparren .
Place de l’église Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
