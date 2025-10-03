Concert Hatik Foire du Dauphiné de Romans Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

La Foire du Dauphiné à Romans revient pour une 85ème édition, venez assister au concert du rappeur Hatik, véritable figure montante du rap et de la scène urbaine française.

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

English :

The Foire du Dauphiné in Romans is back for its 85th edition, and you’re invited to attend a concert by rapper Hatik, a rising star on the French rap and urban scene.

German :

Die Foire du Dauphiné in Romans kehrt für eine 85. Ausgabe zurück. Erleben Sie das Konzert des Rappers Hatik, einer echten aufsteigenden Figur des Rap und der urbanen Szene Frankreichs.

Italiano :

La Foire du Dauphiné di Romans torna per la sua 85ª edizione: venite a godervi il concerto del rapper Hatik, astro nascente della scena rap e urban francese.

Espanol :

La Foire du Dauphiné de Romans vuelve en su 85ª edición, así que venga a disfrutar de un concierto del rapero Hatik, estrella emergente de la escena urbana y del rap francés.

L’événement Concert Hatik Foire du Dauphiné de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-22 par Valence Romans Tourisme