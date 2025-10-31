Concert Hatik Quai de la Réunion Le Havre
Concert Hatik Quai de la Réunion Le Havre vendredi 16 janvier 2026.
Concert Hatik
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Retrouvez Hatik en concert au Carré des Docks du Havre le 16 janvier 2026 pour un show unique accompagné de ses musiciens. L’occasion de découvrir l’univers de son nouvel album “+1” avec ses titres phares (“Bazar”, “Choré” et “Ma jolie) ainsi que ses plus grands tubes !
Réservation obligatoire .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
English : Concert Hatik
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Hatik Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie