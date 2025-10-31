Concert Hatik Quai de la Réunion Le Havre

Concert Hatik

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Retrouvez Hatik en concert au Carré des Docks du Havre le 16 janvier 2026 pour un show unique accompagné de ses musiciens. L’occasion de découvrir l’univers de son nouvel album “+1” avec ses titres phares (“Bazar”, “Choré” et “Ma jolie) ainsi que ses plus grands tubes !

Réservation obligatoire .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

English : Concert Hatik

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Hatik Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie