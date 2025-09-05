CONCERT HATIK Sète

Sète Hérault

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Retrouvez Hatik pour un show unique accompagné de ses musiciens.L’occasion de découvrir l’univers de son album « +1 » avec ses titres phares « Bazar », « Choré », « Ma jolie » ainsi que ses plus grands tubes !Tarif unique, pas de gratuité enfant. Impression du billet non obligatoire (flashage sur le téléphone portable possible). .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 86 84 04 04

