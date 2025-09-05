CONCERT HATIK Sète
CONCERT HATIK Sète vendredi 5 septembre 2025.
CONCERT HATIK
Sète Hérault
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Retrouvez Hatik pour un show unique accompagné de ses musiciens.L’occasion de découvrir l’univers de son album « +1 » avec ses titres phares « Bazar », « Choré », « Ma jolie » ainsi que ses plus grands tubes !Tarif unique, pas de gratuité enfant. Impression du billet non obligatoire (flashage sur le téléphone portable possible). .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 86 84 04 04
