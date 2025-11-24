Concert « Hautbois et Bassons à travers les âges » 2 Rue au Char Lisieux
Concert « Hautbois et Bassons à travers les âges » 2 Rue au Char Lisieux lundi 24 novembre 2025.
Concert « Hautbois et Bassons à travers les âges »
2 Rue au Char 11, place François Mitterrand Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24 19:30:00
fin : 2025-11-24 21:00:00
Date(s) :
2025-11-24
Les classes de Hautbois et Bassons des Conservatoire de Lisieux et de Bernay vous invitent à découvrir le programme travaillé par les élèves. .
2 Rue au Char 11, place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85 crd@agglo-lisieux.fr
English : Concert « Hautbois et Bassons à travers les âges »
German : Concert « Hautbois et Bassons à travers les âges »
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert « Hautbois et Bassons à travers les âges » Lisieux a été mis à jour le 2025-09-26 par Calvados Attractivité