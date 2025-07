Concert Haverhill Peaks Camaret-sur-Mer

Concert Haverhill Peaks Camaret-sur-Mer mercredi 20 août 2025.

CHEZ GERMAINE Camaret-sur-Mer

Début : 2025-08-20 21:30:00

fin : 2025-08-20 23:30:00

2025-08-20

Haverhill Peaks, c’est deux frères qui fusionnent le grunge au folk pour exprimer leurs introspections.

L’énergie puissante de ce duo interpelle par son minimalisme qui trouve un point d’équilibre entre la

stabilité d’Hugo et l’ardeur de Sylvain.

Les vannetais posent leurs voix en harmonie sur la guitare folk boostée à l’overdrive d’Hugo et la

basse acidulée à la Fuzz de Sylvain, le tout sur la batterie épurée et énergique de Meg et Wit, les

converses d’Hugo. .

CHEZ GERMAINE Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 73 37 50

