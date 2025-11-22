Concert HAYDEN BESSWOOD AU TY COZ bar Le Ty coz Morlaix

Concert HAYDEN BESSWOOD AU TY COZ

bar Le Ty coz 10, venelle au beurre Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 21:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Hayden Besswood arrive au Ty Coz pour un concert haut en couleurs !

L’artiste nantais dépeint sa vie de jeune adulte à l’aide d’une pop psychédélique moderne aux références telles que Pond, Forever Pavot ou encore MGMT, The Dø et Phoenix.

Convaincu par la folk music de Neil Young à ses débuts, Hayden se passionne pour

l’expérimentation studio et étoffe l’écriture de sa pop limpide, d’arrangements sophistiqués et de textures psychédéliques. .

bar Le Ty coz 10, venelle au beurre Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 07 65

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert HAYDEN BESSWOOD AU TY COZ Morlaix a été mis à jour le 2025-11-17 par OT BAIE DE MORLAIX