Concert HAYDEN BESSWOOD AU TY COZ bar Le Ty coz Morlaix samedi 22 novembre 2025.
bar Le Ty coz 10, venelle au beurre Morlaix Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-11-22 21:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Hayden Besswood arrive au Ty Coz pour un concert haut en couleurs !
L’artiste nantais dépeint sa vie de jeune adulte à l’aide d’une pop psychédélique moderne aux références telles que Pond, Forever Pavot ou encore MGMT, The Dø et Phoenix.
Convaincu par la folk music de Neil Young à ses débuts, Hayden se passionne pour
l’expérimentation studio et étoffe l’écriture de sa pop limpide, d’arrangements sophistiqués et de textures psychédéliques. .
bar Le Ty coz 10, venelle au beurre Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 07 65
