Concert Haydn Variations Église Saint-Médard Dounoux
samedi 10 octobre 2026 · Église Saint-Médard · Dounoux
Informations pratiques
Dounoux
Concert Haydn Variations
Église Saint-Médard 235 rue d’Epinal Dounoux Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10 18:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Orchestre la belle image
Renaud Madore, direction et présentation
Juliette Tricoire, trombone
Le compositeur Jean Françaix partageait avec son illustre prédécesseur Joseph Haydn un goût prononcé pour l’humour et la plaisanterie musicale. Ses très amusantes Onze variations sur un thème de Haydn font naturellement écho aux célèbres variations de Johannes Brahms, ici réorchestrées pour ensemble à vents. Quant à son Concerto pour trombone, injustement délaissé, il témoigne d’une vraie originalité et d’une grande espièglerie. L’occasion pour Juliette Tricoire, trombone co-soliste à l’Opéra Orchestre National de Montpellier, de mettre en valeur toute la palette sonore de son instrument.Tout public
5 .
Église Saint-Médard 235 rue d’Epinal Dounoux 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
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English :
Orchestre la belle image
Renaud Madore, conductor and host
Juliette Tricoire, trombone
Composer Jean Françaix shared with his illustrious predecessor Joseph Haydn a pronounced taste for humor and musical wit. His highly entertaining *Eleven Variations on a Theme by Haydn* naturally echo Johannes Brahms’s famous variations, here reorchestrated for wind ensemble. As for his unjustly neglected Trombone Concerto, it displays true originality and great playfulness. This is an opportunity for Juliette Tricoire, co-principal trombonist with the Opéra Orchestre National de Montpellier, to showcase the full sonic range of her instrument.
L’événement Concert Haydn Variations Dounoux a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION