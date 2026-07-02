concert Haydn Variations Salle multi-activités Hadigny-les-Verrières
dimanche 11 octobre 2026 · Salle multi-activités · Hadigny-les-Verrières
Informations pratiques
Hadigny-les-Verrières
concert Haydn Variations
Salle multi-activités 27 rue des tilleuls Hadigny-les-Verrières Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Orchestre la belle image
Renaud Madore, direction et présentation
Juliette Tricoire, trombone
Le compositeur Jean Françaix partageait avec son illustre prédécesseur Joseph Haydn un goût prononcé pour l’humour et la plaisanterie musicale. Ses très amusantes Onze variations sur un thème de Haydn font naturellement écho aux célèbres variations de Johannes Brahms, ici réorchestrées pour ensemble à vents. Quant à son Concerto pour trombone, injustement délaissé, il témoigne d’une vraie originalité et d’une grande espièglerie. L’occasion pour Juliette Tricoire, trombone co-soliste à l’Opéra Orchestre National de Montpellier, de mettre en valeur toute la palette sonore de son instrument.Tout public
5 .
Salle multi-activités 27 rue des tilleuls Hadigny-les-Verrières 88330 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Orchestre la belle image
Renaud Madore, conductor and host
Juliette Tricoire, trombone
Composer Jean Françaix shared with his illustrious predecessor Joseph Haydn a pronounced taste for humor and musical wit. His highly entertaining *Eleven Variations on a Theme by Haydn* naturally echo Johannes Brahms’s famous variations, here reorchestrated for wind ensemble. As for his unjustly neglected Trombone Concerto, it displays true originality and great playfulness. This is an opportunity for Juliette Tricoire, co-principal trombonist with the Opéra Orchestre National de Montpellier, to showcase the full sonic range of her instrument.
L’événement concert Haydn Variations Hadigny-les-Verrières a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION