concert Haydn Variations Salle multi-activités Hadigny-les-Verrières

Informations pratiques

Hadigny-les-Verrières

concert Haydn Variations

Salle multi-activités 27 rue des tilleuls Hadigny-les-Verrières Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Orchestre la belle image

Renaud Madore, direction et présentation

Juliette Tricoire, trombone

Le compositeur Jean Françaix partageait avec son illustre prédécesseur Joseph Haydn un goût prononcé pour l’humour et la plaisanterie musicale. Ses très amusantes Onze variations sur un thème de Haydn font naturellement écho aux célèbres variations de Johannes Brahms, ici réorchestrées pour ensemble à vents. Quant à son Concerto pour trombone, injustement délaissé, il témoigne d’une vraie originalité et d’une grande espièglerie. L’occasion pour Juliette Tricoire, trombone co-soliste à l’Opéra Orchestre National de Montpellier, de mettre en valeur toute la palette sonore de son instrument.Tout public

5 .

Salle multi-activités 27 rue des tilleuls Hadigny-les-Verrières 88330 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

Orchestre la belle image

Renaud Madore, conductor and host

Juliette Tricoire, trombone

Composer Jean Françaix shared with his illustrious predecessor Joseph Haydn a pronounced taste for humor and musical wit. His highly entertaining *Eleven Variations on a Theme by Haydn* naturally echo Johannes Brahms’s famous variations, here reorchestrated for wind ensemble. As for his unjustly neglected Trombone Concerto, it displays true originality and great playfulness. This is an opportunity for Juliette Tricoire, co-principal trombonist with the Opéra Orchestre National de Montpellier, to showcase the full sonic range of her instrument.

L’événement concert Haydn Variations Hadigny-les-Verrières a été mis à jour le 2026-07-02 par OT EPINAL ET SA REGION