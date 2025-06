Concert Haze Musazi Café Marylène Plougasnou 26 juin 2025 21:00

Finistère

Concert Haze Musazi Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 21:00:00

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Le Café Marylène est fier d’accueillir Haze Musazi pour son premier concert de la saison !

Artiste hybride qui fusionne rap et chant lyrique, pour créer un univers musical intense et poétique, entre flow tranchant et envolées vocales, Haze Masuzi repousse les frontières des genres. Lauréat·e du tremplin RappeuZ 2024 et finaliste du Grand Zebrock 2025,elle impose sa plume affûtée et son engagement sur scène comme en studio, porté·e par une énergie brute et une émotion à fleur de peau. .

Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 52 97 13 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Haze Musazi Plougasnou a été mis à jour le 2025-06-18 par OT BAIE DE MORLAIX