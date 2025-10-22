Concert – Haze Musazi x Jam5000 Le Hasard Ludique Paris

Concert – Haze Musazi x Jam5000 Le Hasard Ludique Paris mercredi 22 octobre 2025.

La Jam 5000 : C’est la scène où les nouveaux talents prennent le micro. Chaque mois, des rappeurs, chanteurs et instrumentistes viennent présenter leurs textes, tester des sons et surprendre le public. Un tremplin authentique pour celles et ceux qui font le rap d’aujourd’hui.

Pour cette édition, retrouvez Haze Musazi sur scène pour une show enflammé d’autres guests qui seront annoncés très bientôt !

Le mercredi 22 octobre 2025

de 20h00 à 23h30

payant Public jeunes et adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

