Concert Heat Wave La Voile Pléneuf-Val-André
Concert Heat Wave La Voile Pléneuf-Val-André vendredi 10 juillet 2026.
Pléneuf-Val-André
Concert Heat Wave
La Voile 42 Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Heat Wave présente SOUL TRAIN.
Plongez dans l’ambiance surchauffée des clubs des années 60 ! Un hommage vibrant aux géants de la musique afro-américaine la SOUL d’Otis Redding, le FUNK de James Brown, les BLUES de Ray Charles et de Rufus Thomas. .
La Voile 42 Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 85
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English :
L’événement Concert Heat Wave Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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