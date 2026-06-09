Concert Heat Wave La Voile Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Concert Heat Wave

La Voile 42 Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Heat Wave présente SOUL TRAIN.

Plongez dans l’ambiance surchauffée des clubs des années 60 ! Un hommage vibrant aux géants de la musique afro-américaine la SOUL d’Otis Redding, le FUNK de James Brown, les BLUES de Ray Charles et de Rufus Thomas. .

La Voile 42 Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 85

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English :

L’événement Concert Heat Wave Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme