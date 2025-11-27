Concert Heeka Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Concert Heeka
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la Liberté Avranches Manche
Début : 2025-11-27 21:00:00
fin : 2025-11-27 23:30:00
Jeune chanteuse accompagnée de sa guitare, folk rock teinté de blues. .
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la Liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
