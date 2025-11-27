Concert Heeka Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Concert Heeka

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la Liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 21:00:00

fin : 2025-11-27 23:30:00

Date(s) :

2025-11-27

Jeune chanteuse accompagnée de sa guitare, folk rock teinté de blues. .

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la Liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

English : Concert Heeka

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Heeka Avranches a été mis à jour le 2025-11-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts