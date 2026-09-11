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Concert : Heimat – 2 chorales, une voie Sarlat-la-Canéda

vendredi 9 octobre 2026 · Sarlat-la-Canéda

Concert : Heimat – 2 chorales, une voie Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Cathédrale Saint Sacerdos
Ville
24200 Sarlat-la-Canéda
Département
Dordogne
Tarif

Sarlat-la-Canéda

Concert : Heimat – 2 chorales, une voie

Cathédrale Saint Sacerdos Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Chants sacrés, chants du monde, gospel et pop 2 chorales, une voie

CANTA DE JOIA & DIE PALATONE
RENCONTRE FRANCO ALLEMANDE
PLUS DE CENT CHORISTES!   .

Cathédrale Saint Sacerdos Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 57 02 17  voix.et.son@gmail.com

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English : Concert : Heimat – 2 chorales, une voie

L’événement Concert : Heimat – 2 chorales, une voie Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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