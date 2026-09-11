Concert : Heimat – 2 chorales, une voie Sarlat-la-Canéda
vendredi 9 octobre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Concert : Heimat – 2 chorales, une voie
Cathédrale Saint Sacerdos Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Chants sacrés, chants du monde, gospel et pop 2 chorales, une voie
CANTA DE JOIA & DIE PALATONE
RENCONTRE FRANCO ALLEMANDE
PLUS DE CENT CHORISTES! .
Cathédrale Saint Sacerdos Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 57 02 17 voix.et.son@gmail.com
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English : Concert : Heimat – 2 chorales, une voie
L’événement Concert : Heimat – 2 chorales, une voie Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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