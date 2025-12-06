Concert Heirstale + Blast from the past Portobello Rock Club Caen

Concert Heirstale + Blast from the past

Portobello Rock Club 7bis avenue de Tourville Caen Calvados

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 23:30:00

2025-12-06

Prêt et prêtes pou une nouvelle soirée concert au Portobello ? Ces deux groupes vous sont présentés par le Collectif l’Art Sauvage Heirstale et Blast from the Past.

Heirstale forge depuis plusieurs années son identité lancinante, martiale et aérienne en puisant dans un métal mélodique.

Celle-ci prend forme autour d’un concept-album qui déroule les chroniques d’un monde se dirigeant inéluctablement vers sa chute puis sa renaissance.

Heirstale développe ainsi ses thèmes et ses compositions sans s’enfermer dans aucune idéologie moralisatrice, mais plutôt en conteur d’émotions.

Pour réserver https://linktr.ee/heirstale

Blast From The Past est un groupe de metal formé de cinq musiciens caennais. En quête de sonorités puissantes, ils s’inspirent de courants tels que le metalcore ou le groove metal.

En guise d’introduction, leur premier EP VOID présente une musique au curseur souvent poussé vers des rythmiques effrénées… et vers des ambiances ciselées donnant une place particulière à la complémentarité des guitares, pour un ensemble percutant et mélodique.

Autant fictionnelles que personnelles, les paroles explorent l’obscurité intérieure et se mêlent à l’énergie explosive des compositions.

Pour réserver https://linkin.bio/blastfromthepast .

English : Concert Heirstale + Blast from the past

Ready for another evening of concerts at Portobello? These two bands are brought to you by the Collectif l’Art Sauvage: Heirstale and Blast from the Past.

