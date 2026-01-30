Concert Heisser et Neuburger Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence

Concert Heisser et Neuburger

Jeudi 9 avril 2026 à partir de 20h30. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Non pas un, mais trois pianos tel est le dispositif de ce concert hors normes où Jean-François Heisser, Charles Heisser et Jean-Frédéric Neuburger célèbrent leur accord.

Ce trio inhabituel est affaire de transmission. Jean-François et Charles Heisser sont unis par les liens du sang le premier, artiste complet qui s’illustre tant au piano qu’à la baguette, est le père du second, dont les qualités musicales s’expriment aussi bien dans le domaine du piano classique que jazz. Jean-Frédéric Neuburger, quant à lui, est un ancien élève de Jean-François Heisser devenu un collaborateur privilégié.



Les trois artistes donnent à entendre des œuvres rares, qu’il s’agisse de transcriptions ou d’oeuvres originales, et interprètent une pièce que Neuburger, également compositeur, a spécialement écrite pour eux T. .

Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

No less than three pianos make up the exceptional concert planned by Jean-François Heisser, Charles Heisser and Jean-Frédéric Neuburger.

L’événement Concert Heisser et Neuburger Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence