Concert Hélène Dauphin Claveciniste Place du Bourg Brélidy
Concert Hélène Dauphin Claveciniste Place du Bourg Brélidy dimanche 28 septembre 2025.
Concert Hélène Dauphin Claveciniste
Place du Bourg Eglise Saint-Colomban Brélidy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 17:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
L’association Jour de fête à Brélidy invite Hélène Dauphin, claveciniste, Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Paris et 1er prix du Conservatoire Royal d’Anvers, pour un concert en soliste à l’église Saint-Colomban de Brélidy. Elle interprétera des oeuvres françaises pour clavecin des XVIIe et XVIIIe siècles .
Place du Bourg Eglise Saint-Colomban Brélidy 22140 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Hélène Dauphin Claveciniste Brélidy a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol