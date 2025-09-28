Concert Hélène Dauphin Claveciniste Place du Bourg Brélidy

Place du Bourg Eglise Saint-Colomban Brélidy Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

L’association Jour de fête à Brélidy invite Hélène Dauphin, claveciniste, Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Paris et 1er prix du Conservatoire Royal d’Anvers, pour un concert en soliste à l’église Saint-Colomban de Brélidy. Elle interprétera des oeuvres françaises pour clavecin des XVIIe et XVIIIe siècles .

Place du Bourg Eglise Saint-Colomban Brélidy 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

