Concert Hélène Grandsire | Le Temps de l’Harmonie Le Temps de l’Harmonie Châtillon-en-Vendelais

Concert Hélène Grandsire | Le Temps de l’Harmonie Le Temps de l’Harmonie Châtillon-en-Vendelais samedi 4 octobre 2025.

Concert Hélène Grandsire | Le Temps de l’Harmonie

Le Temps de l’Harmonie 42 Rue du Lac Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Le samedi 4 octobre 2025, le Temps de l’Harmonie accueillera Hélène Grandsire. Elle nous présentera son répertoire qui mêle aux sentiments intimes des préoccupations très actuelles, un spectacle chaleureux et poétique qui bouscule et dégage de l’émotion (avec quelques reprises).

Le concert est à prix libre.

Venez nombreux ! .

Le Temps de l’Harmonie 42 Rue du Lac Châtillon-en-Vendelais 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 87 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Hélène Grandsire | Le Temps de l’Harmonie Châtillon-en-Vendelais a été mis à jour le 2025-09-18 par OT VITRE