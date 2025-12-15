Concert Hélène Labarrière Puzzle Café Charbon Nevers

Concert Hélène Labarrière Puzzle

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 23:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Rendez vous le vendredi 27 février à 20h30 au Café Charbon de Nevers avec

Hélène Labarrière Puzzle Thérèse Clerc, Angela Davis, Emma Goldman, Jane Avril, Louise Michel soit 5 figures de femmes militantes et engagées, qui ont inspiré à Hélène Labarrière autant de compositions pour ce nouveau répertoire. Dans une démarche collaborative, la contrebassiste en a confié l’arrangement à cinq musiciens de son cercle proche, offrant ainsi autant de points de vue, autant d’angles d’attaque différents. Ne manquaient alors plus que cinq interprètes d’exception pour donner vie à cette musique, dont l’improvisation demeure le cœur battant. L’image d’ensemble qui émerge, lorsque l’on assemble les pièces de ce puzzle ? Sans aucun doute une certaine idée de la liberté, vivante et combative.

Composition Catherine Delaunay clarinette, Robin Fincker saxophone, clarinette, Stéphane Bartelt, guitare, Hélène Labarrière contrebasse et Simon Goubert batterie

Réserver via la billetterie en ligne de la Saison Big Bang Nevers & Agglo, Cosne, Nièvre 2026. Plein tarif 15€ tarif réduit 10€ Gratuit moins de 15 ans .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

