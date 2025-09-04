Concert Helene Makki Jazz Happy Dock Le Havre

Concert Helene Makki Jazz

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-04 20:00:00

fin : 2025-09-04

2025-09-04

Installée à Paris, Hélène Makki est d’origine libanaise. Avec son timbre mezzo-soprano, l’artiste est imprégnée de beaucoup de styles Je suis dans le milieu du jazz depuis une dizaine d’années. Je me forme aussi pour être comédienne. J’ai débuté par des cours pour amateurs de jazz vocal, puis ma prof a insisté pour que j’intègre le Conservatoire de Bobigny, le département de jazz avec Déborah Tanguy , retrace Hélène Makki, dont la formation principale reste surtout très autodidacte, grâce à une profonde imprégnation de la culture jazz. .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

English : Concert Helene Makki Jazz

