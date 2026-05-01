Jettingen

Concert Helianthus

2 rue de l’Église Jettingen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Concert au profit de la rénovation de l’église de Jettingen

Concert choral au profit de la rénovation de l’église de Jettingen. .

2 rue de l’Église Jettingen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 02 90

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English :

Concert in aid of the renovation of the Jettingen church

L’événement Concert Helianthus Jettingen a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme du Sundgau