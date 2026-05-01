Concert Helianthus Jettingen
Concert Helianthus Jettingen dimanche 17 mai 2026.
Jettingen
Concert Helianthus
2 rue de l’Église Jettingen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Concert au profit de la rénovation de l’église de Jettingen
Concert choral au profit de la rénovation de l’église de Jettingen. .
2 rue de l’Église Jettingen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 02 90
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English :
Concert in aid of the renovation of the Jettingen church
L’événement Concert Helianthus Jettingen a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme du Sundgau