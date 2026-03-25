Concert Helios 10 Ans Acte 1 Théâtre Le Normandy Le Havre

Concert Helios 10 Ans Acte 1

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Pour la première fois de son existence, Le Normandy ouvre ses portes à la culture électronique. Un rendez-vous hors du temps où le patrimoine havrais s’électrise le temps d’une nuit. C’est un véritable honneur que de pouvoir vous proposer cet acte 1 de notre série anniversaire dans un lieu comme celui-ci.

Le rendez-vous est pris le samedi 25 avril, pour une soirée hors du commun dans ce lieu légendaire, ressuscité après 30 ans de fermeture par une incroyable équipe de passionnés. Si on nous avait dit ça il y a 10 ans, pas sûr qu’on y aurait cru.

Pour cette grande occasion, ce sont Oden & Fatzo qui seront maîtres de cérémonie !! Un grand retour de ce live incroyable en terre normande qu’on attendait avec impatience. Mais ce n’est pas tout ! Il était impensable de ne pas convier Herr Krank à la fête, ainsi que tout le collectif Helios en B2B pour vous accueillir comme il se doit !

Ouverture des portes à 19h30 et du rideau à 20h ; on compte sur vous pour ne pas rater une minute de ce spectacle inédit.

La billetterie est lancée, on vous attend en nombre pour vivre ensemble cette grande soirée !

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie helios.collectif@gmail.com

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English : Concert Helios 10 Ans Acte 1

L’événement Concert Helios 10 Ans Acte 1 Le Havre a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie