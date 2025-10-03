Concert Helios Club au Palais des Régates Palais des Régates Sainte-Adresse

Palais des Régates 1 Rue Maurice Taconet Sainte-Adresse Seine-Maritime

Début : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

C’est la rentrée ! Et le collectif helios est ravi de vous convier pour une grande fête de reprise. Rendez-vous à la plage pour la meilleure balade festive locale Before à la Petite Rade, puis grande fête au Palais des Régates.

Before à la petite rade 18h à 23h

Avec prev’hell et chients errants aux platines (bass, techno, rap…)

Le before est bien entendu gratuit, et sera ponctué d’un happy hour.

Helios club au Palais des Régates

Pour l’occasion, on accueille une artiste au talent immense, qui fait rêver les dancefloors depuis de longues années canelle Doulekick. Elle sera accompagnée par les border sisters et garba en b2b avec 1diskret pour conclure ! .

