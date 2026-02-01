Concert Helios Club Camporeale + Lolie + Garba Fort de Tourneville PiedNu Le Havre

Concert Helios Club Camporeale + Lolie + Garba

Fort de Tourneville PiedNu 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 22:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

2026, c’est parti ! On rentre direct dans le vif du sujet avec une bonne grosse rave UK, Bass, Trance, Hardgroove pour commencer l’année au PiedNu.

Ça va frapper fort avec notre beau système son. On a hâte de l’entendre chanter sur des basses bien texturées, du break de dingue, et des kicks puissants comme on aime.

On suit Camporeale depuis un moment producteur et DJ de grand talent, il rassemble le public parisien autour de la Bass music avec ses soirées Hooligang, au cours desquelles il donne la place à bon nombre d’artistes extrêmement talentueux·ses ! Sa sélection pointue, sa présence scénique et son lien avec le public font de lui l’artiste idéal pour venir retourner le PiedNu.

Ajoutez à ça un warm-up full vinyle rempli de pépites par Garba, et le premier closing de Lolie avec de la grosse hardgroove… Il y a de grandes chances que la soirée soit bouillante.

Réservation obligatoire. .

Fort de Tourneville PiedNu 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie helios.collectif@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Helios Club Camporeale + Lolie + Garba

L’événement Concert Helios Club Camporeale + Lolie + Garba Le Havre a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie