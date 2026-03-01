Concert Helios Club Lacchesi & 1diskret Palais des Régates Sainte-Adresse

Concert Helios Club Lacchesi & 1diskret

Palais des Régates 1 Rue Maurice Taconet Sainte-Adresse Seine-Maritime

Début : 2026-03-13 22:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

On attend ça depuis des années, et on est vraiment trop happy que ça tombe l’année de nos 10 ans ça va être la méga teuf de chez méga teuf !

A-t-on vraiment besoin de vous présenter Lacchesi ? Non mais… vous étiez où ?

Allez, petite session de rattrapage rapide

Lacchesi, c’est l’une des figures de proue de la scène techno actuelle et co-fondateur de l’incontournable label Maison Close. Révélé il y a plusieurs années sur la scène warehouse parisienne, il a marqué les esprits avec des sets d’une intensité rare. Entre kicks industriels, envolées trance et grooves minimalistes, ses performances sont de véritables voyages émotionnels conçus pour le dancefloor.

Signé sur des labels de renom comme Mama Told Ya, il a conquis les plus grands festivals mondiaux (Monegros, Nuits Sonores, ADE…). Il débarque au Havre le 13 mars pour retourner un Helios Club qui s’annonce déjà mythique. Et ça, une semaine pile avant son all night long à Essaim Paris… On espère que vous réalisez la chance qu’on a !

Depuis toujours, on savait que ce serait 1diskret qui s’occuperait du warm-up. Les connaisseur·euses ont la réf, pour les autres, on vous conseille de venir dès l’ouverture pour saisir toute la cohérence entre ces deux artistes.

Ne ratez pas ça, on vous aura prévenu·es !

Before à la petite rade

Vous commencez à connaître !! Quoi de mieux qu’un before à 200m de là, avec La Crique et Suze aux platines de 18h à 23h pour se chauffer avant la méga teuf au Palais des Régates ? À notre connaissance, pas grand-chose, hein…

Réservation obligatoire .

Concert Helios Club Lacchesi & 1diskret

