Concert Helios Club. W/ Ey.Rah, Still Drey, Romain Dafalgang & More La Grande École Le Havre

Concert Helios Club. W/ Ey.Rah, Still Drey, Romain Dafalgang & More
La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Helios Club. est de retour à La Grande École pour un format XXL. Après une première édition dans la salle Versailles sold out en quelques jours, c’est reparti pour un tour.
Vous avez été nombreuses et nombreux à ne pas pouvoir nous rejoindre en mai dernier, faute de place dans la magnifique salle Versailles. Cette fois, ce sont deux scènes et un line-up d’invités de folie qui vous attendent !
Ah, oui, et on n’oublie pas la troisième scène dont vous serez les artistes, au Pub.
Pour l’occasion, La Grande École sera entièrement privatisée pour l’événement !
Réservation obligatoire. .
La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
English : Concert Helios Club. W/ Ey.Rah, Still Drey, Romain Dafalgang & More
