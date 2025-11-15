Concert Helios Club. W/ Ey.Rah, Still Drey, Romain Dafalgang & More La Grande École Le Havre

Concert Helios Club. W/ Ey.Rah, Still Drey, Romain Dafalgang & More

La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Helios Club. est de retour à La Grande École pour un format XXL. Après une première édition dans la salle Versailles sold out en quelques jours, c’est reparti pour un tour.

Vous avez été nombreuses et nombreux à ne pas pouvoir nous rejoindre en mai dernier, faute de place dans la magnifique salle Versailles. Cette fois, ce sont deux scènes et un line-up d’invités de folie qui vous attendent !

Ah, oui, et on n’oublie pas la troisième scène dont vous serez les artistes, au Pub.

Pour l’occasion, La Grande École sera entièrement privatisée pour l’événement !

Réservation obligatoire. .

English : Concert Helios Club. W/ Ey.Rah, Still Drey, Romain Dafalgang & More

