Concert Helios Club. W/ Full Crew Palais des Régates Sainte-Adresse

Concert Helios Club. W/ Full Crew

Palais des Régates 1 Rue Maurice Taconet Sainte-Adresse Seine-Maritime

Début : 2025-12-20 22:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

C’est la dernière de 2025… et quelle année de folie ! Nous faisons de notre mieux depuis 2016 pour faire vivre des moments de fête de qualité aux havrais·es. L’an prochain, nous fêterons les 10 ans du collectif ! Pour l’occasion, nous travaillons sur un programme spécial, dont vous serez bien entendu mis au courant en temps et en heure. Mais avant, place à la traditionnelle fête de fin d’année, avec tout le collectif bien en forme pour célébrer. Pour celles et ceux qui auraient raté Herr Krank à Electro docks, il sera de la partie, en famille !

On vous prépare une toute nouvelle version de la fête au Palais des Régates, vous n’allez pas reconnaître l’événement nouvelle implantation, nouveau show light de folie, bar, make up, systeme son de grande qualité !

Côté musique, on vous prépare une nuit pleine de surprises et très évolutive comme on aime, de la house à la techno.

Before a la petite rade, vous commencez à connaître ! Quoi de mieux qu’un before à 200m de là, avec Caisson Babord aux platines de 18h à 23h pour se chauffer sur de la grosse house de qualité avant la méga teuf au Palais des Régates ? A notre connaissance, pas grand-chose, hein

À partir de 18 ans

Vestiaire et safe team à disposition

Réservation obligatoire .

